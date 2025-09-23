Φωτιά σε σπίτι στα Χανιά: Ανασύρθηκε νεκρή 74χρονη - iefimerida.gr

Τη ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της έχασε μια 74χρονη γυναίκα στον Πλατανιά Χανίων.



Σύμφωνα με το cretapost, η φωτιά ξέσπασε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 8 άνδρες και τρία οχήματα.



Όταν η Πυροσβεστική μπήκε στο σπίτι εντόπισε την 74χρονη και την έβγαλαν έξω, ωστόσο, είχε καταλήξει. Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Φωτογραφία από το σπίτι στα Χανιά μετά τη φωτιά

Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς και προς το παρόν δεν είναι σαφή τα αίτια της φωτιάς.

