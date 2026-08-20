 Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό

pyrosvestiki
Πυροσβέστης εν δράσει / Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 και εντοπίζεται στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά πάρκινγκ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ