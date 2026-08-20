Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό - iefimerida.gr

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 και εντοπίζεται στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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