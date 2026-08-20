Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας στο Ψυχικό - iefimerida.gr

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας επί της οδού Καλπακίου, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 και εντοπίζεται στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ