Κρήτη: Φωτιά σε μπαλκόνι διαμερίσματος στο Ηράκλειο -Συναγερμός στην Πυροσβεστική - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 13:00 της Μ. Πέμπτης καθώς ξέσπασε φωτιά σε μπαλκόνι διαμερίσματος στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive, στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους.

Ωστόσο, όταν τα μέλη της Πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο, η πυρκαγιά είχε ήδη σβήσει και δεν χρειάστηκε να επέμβουν.