Φωτιά σε λεωφορείο με επιβάτες στο Ηράκλειο Κρήτης -Ψύχραιμος ο οδηγός, απέτρεψε τα χειρότερα - iefimerida.gr

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας (26/10) στην περιοχή του Πόρου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο προς την ΕΛΜΕΠΑ, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκονταν επιβάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διασταύρωση της λεωφόρου Ικάρου με την οδό Στέλιου Καζαντζίδη, μπροστά από την εκκλησία, όταν άρχισαν να βγαίνουν καπνοί από το πίσω μέρος του οχήματος.

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Η ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού

Ο οδηγός αντιλήφθηκε τη φωτιά, ακινητοποίησε το λεωφορείο και φρόντισε για την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, αποτρέποντας τον κίνδυνο για όσους βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα του λεωφορείου και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί.

Χάρη στην άμεση και ψύχραιμη αντίδρασή του, το περιστατικό δεν είχε δυσάρεστη εξέλιξη, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε άλλο λεωφορείο, το οποίο έφτασε γρήγορα στο σημείο, για να συνεχίσουν κανονικά τη διαδρομή τους.

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Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν άγνωστα.