Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο που είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και καιρό.
Το κτίριο βρίσκεται πίσω από τη Ροτόντα, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο.
Πάντως, σε σύντομο χρόνο η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά.
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