Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο που είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και καιρό.

Το κτίριο βρίσκεται πίσω από τη Ροτόντα, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο.

Πάντως, σε σύντομο χρόνο η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά.