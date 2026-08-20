 Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο που είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και καιρό.

Το κτίριο βρίσκεται πίσω από τη Ροτόντα, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που ξεσπά φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο.

Πάντως, σε σύντομο χρόνο η Πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά.

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