Φωτιά σε ιερό ναό στις Βασιλειές Ηρακλείου -Κάηκαν εικόνες - iefimerida.gr

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στήθηκε μετά τα μεσάνυχτα για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε στον ναό του Αγίου Γεωργίου, στην πλατεία στις Βασιλειές του Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν με δύο οχήματα, έξι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι κατάφεραν σε σύντομο χρόνο να σβήσουν τις φλόγες, που προκάλεσαν υλικές ζημιές στο ναό και στις εικόνες.

Φωτιά σε ιερό ναό στις Βασιλειές Ηρακλείου

Στο σημείο έφτασαν και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης της φωτιάς.

AΠΕ-ΜΠΕ