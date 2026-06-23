Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: Κατέρρευσε τμήμα της οροφής, ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες - iefimerida.gr

Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο με τουριστικά είδη στο Αιγάλεω, με συνέπεια να καταρρεύσει η οροφή του κτιρίου.



Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης κατέρρευσε τμήμα της οροφής του κτιρίου. Εκείνη τη στιγμή εντός του κτιρίου επιχειρούσαν πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.



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Για την αντιμετώπιση του συμβάντος έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελείται από 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, καθώς και ομάδες εθελοντών, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Βίντεο: Η στιγμή κατάρρευσης της οροφής

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Στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.

Ο κ. Δημομελέτης υπογράμμισε ότι η κυριότερη μέριμνα αυτή τη στιγμή είναι να προστατευθούν οι γύρω επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυνάμεις του δήμου και εθελοντές ενισχύουν συνεχώς το έργο της Πυροσβεστικής.

«Στόχος είναι να μην πάει η φωτιά και σε άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέσα από το εργοστάσιο. Πώς ξεκίνησε δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας. Έρχονται πυροσβεστικά τώρα κι άλλα. Έρχεται η ΕΠΟΜΕΑ, η Πολιτική Προστασία, και έρχονται και από το δήμο υδροφόρες για να ενισχύσουμε την Πυροσβεστική» είπε.



«Απ' ό,τι μας είπαν, δεν υπήρχαν άτομα μέσα. Έχει εύφλεκτα υλικά. Φιάλες δεν ξέρω αν έχει, δεν μπορώ να σας πω αν έχει φιάλες. Πάντα μια φωτιά έχει κίνδυνο επέκτασης, αλλά τα παιδιά την έχουν οριοθετήσει από ό,τι βλέπω. Χτυπάνε εκεί που είναι η μεγάλη φωτιά και πιστεύω σε λίγη ώρα να την έχουν φέρει σε πέρας», πρόσθεσε.