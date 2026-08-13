Φωτιά σε επιχείρηση στο Καστράκι Φωκίδας, μπουκάλες οξυγονοκόλλησης στο χώρο - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) σε επαγγελματικό χώρο στο Καστράκι Φωκίδας.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως αναφέρει το nafpaktia news, μέσα στην επιχείρηση υπήρχαν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης.

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς, σημειώθηκαν εκρήξεις, ενώ η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία λόγω της μικρής απόστασης από παρακείμενα σπίτια.

Χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί στις κοντινές κατοικίες και στη δασική έκταση.