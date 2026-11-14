Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Καλαμαριά -Κάηκε μέρος της σκεπής

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από σκουπίδια που βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο, προκαλώντας αναστάτωση στην πυκνοκατοικημένη περιοχή γύρω από το κτίσμα.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα από τα σκουπίδια στο ίδιο το κτίσμα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από την πυρκαγιά, ένα σημαντικό μέρος της σκεπής της μονοκατοικίας καταστράφηκε ολοσχερώς, επιδεινώνοντας την κατάσταση του ήδη εγκαταλελειμμένου οικήματος.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, καθώς υπήρχε σοβαρός κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικές πολυκατοικίες. Στο σημείο έσπευσαν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης και να περιορίσουν τον κίνδυνο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ οι υλικές ζημιές περιορίστηκαν κυρίως στη σκεπή της εγκαταλελειμμένης κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς γύρω από το εγκαταλελειμμένο κτίσμα βρίσκονται αρκετές πολυκατοικίες.

Καλαμαριά: Από σκουπίδια ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 06:45 το πρωί, όταν σκουπίδια που βρίσκονταν στον χώρο της εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στο κτίσμα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ μέρος της σκεπής καταστράφηκε από τις φλόγες.

Στο σημείο 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε γειτονικά κτίρια.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι υλικές ζημιές εντοπίζονται κυρίως σε τμήμα της σκεπής της εγκαταλελειμμένης κατοικίας.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στη γειτονιά, η επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες για τις γύρω κατοικίες.