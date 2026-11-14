Φωτιά σε κτίριο στο Ζεφύρι: Καταπλακώθηκαν τρεις πυροσβέστες από συντρίμμια -Οι δύο ανασύρθηκαν νεκροί, ο τρίτος με ελαφρά τραύματα

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη στον Δήμο Φυλής, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους τρεις ανασύρθηκαν νεκροί και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο «Αττικό» Νοσοκομείο.

Ο τρίτος εντοπίστηκε ζωντανός με ελαφρά τραύματα, παρελήφθη από ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής και διακομίστηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, τμήμα τοίχου κατέρρευσε και καταπλάκωσε και τους τρεις πυροσβέστες που επιχειρούσαν.



Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 11:40.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:

Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

Φωτογραφία: INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ