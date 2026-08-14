Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στην Κω - iefimerida.gr

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη ορεινή περιοχή στο Πυλί, στην Κω.

Η φωτιά είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους πυροσβέστες καθώς δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο σημείο και την ίδια ώρα επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο επιχειρούν ωστόσο και πέντε εναέρια που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, στη Κω αναμένονται ενισχύσεις και από τη Ρόδο με 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ.