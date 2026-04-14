 Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο -Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη - iefimerida.gr
Ηράκλειο: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο -Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Ηράκλειο, Πυροσβεστική
Φωτιά σε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στην περιοχή των Δειλινών στο Ηράκλειο της Κρήτης, ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και άμεσα έσπευσαν με δύο οχήματα πέντε πυροσβέστες.

Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη

Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο σπίτι όπου έμενε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία απεγκλωβίστηκε έγκαιρα και είναι καλά στην υγεία της.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ωστόσο η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής εξάλειψε κάθε κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες οικίες.

