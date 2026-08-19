Φωτιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο.
Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της τοπικής κοινότητας Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 ελικόπυτερο.
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:
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