Φωτιά σε δασική έκταση στη Βωβούσα Ιωαννίνων - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, ενώ σηκώθηκε και ελικόπτερο.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της τοπικής κοινότητας Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 ελικόπυτερο.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής: