Φωτιά στην Ατσίτσα Σκύρου -Σηκώθηκαν δέκα εναέρια μέσα, μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην Σκύρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δασική έκταση στην Ατσίτσα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε γύρω στις 16:00 και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές.
Επιπλέον, για την αεροπυρόσβεση σηκώθηκαν τέσσερα ελικόπτερα και έξι αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.
Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Στην περιοχή, που βρίσκεται στην κατηγορία 4 σχετικά με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, πνέουν ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα επτά μποφόρ.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .
Μήνυμα από το 112 για να εκκενωθεί ο Άγιος Φωκάς -«Απομακρυνθείτε προς Αχερούνες»
Λίγη ώρα, στις 16:30, όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Φωκά έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν προς Αχερούνες.