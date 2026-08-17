 Φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας

Καναντέρ
Καναντέρ / Φωτογραφία αρχείου: INTIME NEWS
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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