Φωτιά σε αυτοκίνητο στη Συγγρού -Κλειστή η οδός Πετμεζά, αυξημένη κίνηση [βίντεο] - iefimerida.gr

Φωτιά σε αυτοκίνητο που κινούνταν στη Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, εκδηλώθηκε γύρω στις έξι το απόγευμα.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν στο ύψος της Hellenic Train, στην οδό Πετμεζά, η οποία παραμένει κλειστή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά ξεκίνησε από τον κινητήρα και πήρε διαστάσεις, ενώ σβήστηκε με την έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών, προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Οι πυροσβέστες άνοιξαν το καπό με τροχό και αφαίρεσαν την μπαταρία για να αποτραπεί τυχόν έκρηξη.

Η κίνηση στο σημείο είναι αυξημένη.