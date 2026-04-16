Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αίγιο, κοντά στα Σελιανίτικα - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή του Δήμου Αιγιαλείας στο Αίγιο, κοντά στα Σελιανίτικα, το απόγευμα της Πέμπτης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο με δασική έκταση, ενώ στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 11 οχήματα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο patrapress.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από καύση χόρτων. Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Περιφέρεια.