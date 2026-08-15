Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Βαμβακές Κορινθία -Έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 8 εναέρια - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην Κορινθία.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις Βαμβακές Περαχώρας, περίπου στις 17:45, ενώ αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Επιπλέον, για την αεροπυρόσβεση σηκώθηκαν έξι ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Λουτρακιου - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας