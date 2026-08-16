Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Άνδρο - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στην Άνδρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:00 και περίπου μία ώρα αργότερα, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.

Στις 08:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.