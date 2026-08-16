Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Άνδρο - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στην Άνδρο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:00 και περίπου μία ώρα αργότερα, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.
Στις 08:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.