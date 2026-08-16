 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Άνδρο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Άνδρο

Φωτιά σε δασική έκταση στην Άνδρο
Φωτιά σε δασική έκταση στην Άνδρο / Φωτογραφία αρχείου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στην Άνδρο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 08:00 και περίπου μία ώρα αργότερα, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.

Στις 08:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φωτιά Άνδρος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ