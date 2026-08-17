Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ξεκινούν την Τρίτη οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών -Κατσαφάδος: «Με ταχύτητα οι αποζημιώσεις» - iefimerida.gr

Ξεκινούν αύριο, Τρίτη 18/8, οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της Σαλαμίνας. Στόχος είναι η ακριβής καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει άμεσα η διαδικασία οικονομικής στήριξης για τους πυρόπληκτους πολίτες.

Η διαδικασία προβλέπει την άμεση καταβολή επιδομάτων για την κάλυψη πρώτων αναγκών και οικοσκευής. Σε ένα μήνα, οι πληγέντες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων τους, με στόχο την ταχεία αποκατάσταση.

Η αρχική εκτίμηση των αρχών κάνει λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Παράλληλα, τονίζεται η επιτυχής επιχείρηση απομάκρυνσης 600 ατόμων δια θαλάσσης, η οποία απέτρεψε περισσότερες ανθρώπινες απώλειες κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας επισημαίνει ως σημαντικό πρόβλημα τα χιλιάδες ακαθάριστα ιδιωτικά οικόπεδα. Η κατάσταση επιβαρύνεται από την αύξηση του πληθυσμού το καλοκαίρι σε 300.000 άτομα, γεγονός που καθιστά την πυροπροστασία εξαιρετικά δύσκολη με τα υπάρχοντα μέσα.

Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, με απολογισμό δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και σπίτια μαζί με αυτοκίνητα να έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, βρίσκει το νησί να μετρά τις πληγές του.

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

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Ήδη το πρόβλημα στα Περιστέρια οδεύει προς πλήρη αποκατάσταση, ενώ συνεργεία εργάζονται προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο υδροδότησης.

Έτσι, από αύριο τα κλιμάκια καταγραφής θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων.

Κατσαφάδος: Θέλουμε ταχύτητα στις αποζημιώσεις για να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Σαλαμίνας, δήλωσε ότι από αύριο θα αρχίσουν να «τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



«Αύριο το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, και σε έναν μήνα κι αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.

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Ζημιές σε 15 σπίτια και σε μία επιχείρηση

Όπως επισήμανε, η πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τον δήμαρχο και με τα στελέχη του δήμου «μιλάει» για φθορές σε περίπου 15 ακίνητα - 15 σπίτια και μία επιχείρηση. «Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ, τα στελέχη μας, ούτως ώστε να καταγράψουν μία προς μία τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί κτίρια και επιχειρήσεις», σημείωσε.

«Σήμερα είναι η επόμενη ημέρα, η ημέρα που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή στο νησί και για τους επιχειρηματίες, αλλά και για τους κατοίκους», πρόσθεσε ο κ. Κατσαφάδος. Ταυτόχρονα, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όσους συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις πυροσβεστικές δυνάμεις, στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας -Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα-, αλλά και στους εθελοντές, οι οποίοι, όπως είπε, «συνέδραμαν και βοήθησαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης των πολιτών, τόσο διά ξηράς όσο και διά θαλάσσης».



«600 άτομα μετακινήθηκαν διά θαλάσσης ούτως ώστε να μη θρηνήσουμε περαιτέρω ανθρώπινα θύματα», τόνισε.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον αριθμό των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί -περίπου 300-, αριθμός που, όπως επισήμανε, αποτελεί ρεκόρ.

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«Συζητάμε και μιλάμε για την κλιματική κρίση. Βλέπετε το τι γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Η Ευρώπη καίγεται και αντιμετωπίζει πρωτοφανείς πυρκαγιές, πολύ μεγαλύτερες χώρες από εμάς δηλώνουν αδυναμία να αντεπεξέλθουν στο κομμάτι της κατάσβεσης και της διαχείρισής τους, αλλά η κλιματική κρίση είναι γεγονός. Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Η κλιματική κρίση δημιουργεί, δυστυχώς, τις προϋποθέσεις να είναι δύσκολη κατάσβεση των πυρκαγιών. Η κλιματική κρίση δημιουργεί τέτοιες συνθήκες και τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η κατάσβεση και η αντιμετώπιση όλων αυτών των έκτακτων καιρικών φαινομένων, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είδατε και ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο έπληξε τη Μάνη.

Άρα, να ξεκαθαρίσουμε ότι κατά βάση ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από δόλο είτε από αμέλεια, είναι αυτός ο οποίος βάζει τις φωτιές, και γι' αυτό υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός. Και γι' αυτόν τον λόγο, εκτός από το ότι φέτος έχουμε φτάσει κοντά στις 300 συλλήψεις, αριθμός-ρεκόρ για τη χώρα μας, το οποίο δείχνει πόσο καλά κάνει τη δουλειά της και πόσο έχει στρέψει η Πυροσβεστική και το βλέμμα της και σε αυτό το κομμάτι, στο να αποδίδονται οι ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά φταίνε και θέτουν σε κίνδυνο και σε ταλαιπωρία τους συμπολίτες μας. Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές, εντολές οι οποίες σώζουν ανθρώπινες ζωές, σώζουν τις περιουσίες μας και, φυσικά, σώζουν και το φυσικό περιβάλλον», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Το νησί έχει πάνω από 10.000 οικόπεδα αδόμητα

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, εξέφρασε αρχικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θανόντων, καθώς και ευχές για περαστικά στους τραυματίες, κάνοντας λόγο για «ένα τραγικό γεγονός» και «μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το νησί».

«Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση για το νησί. Συνέβη σε μία περιοχή, όχι εύκολη, με πάρα πολύ κόσμο λόγω και της ημέρας - 16 Αυγούστου. Δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι από τη στιγμή που έχουμε και θύματα, ωστόσο έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, με απόλυτο συντονισμό μεταξύ του υπουργείου, του δήμου, της Περιφέρειας, των Σωμάτων Ασφαλείας, μπορέσαμε και απομακρύναμε πάνω από 500 ανθρώπους διά θαλάσσης. Εμείς ως δήμος φροντίσαμε να έχουμε ferry boat ώστε να τους μεταφέρουμε στο πορθμείο της Φανερωμένης, από εκεί τους πήραμε με λεωφορεία, τους φέραμε στο δημαρχείο, να φάνε, να ξεκουραστούν, τους μεταφέραμε να κοιμηθούν ή όπου αλλού ήθελαν με μέσα δικά μας, γιατί ο κίνδυνος για πολύ περισσότερες απώλειες ήταν άμεσος», ανέφερε.

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Ερωτηθείς για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι αποτελεί πρόβλημα για το νησί. «Το νησί είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, έχει 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έχουμε πάνω από 10.000 οικόπεδα αδόμητα, χωρίς σπίτια, δεν υπολογίζω πόσα είναι τα οικόπεδα που έχουν μέσα σπίτια. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυροπροστασία, κι αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για τις φωτιές ειδικά τους θερινούς μήνες», σημείωσε. Σχετικά με τους κατοίκους στο νησί, ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε ότι, αν και οι εγγεγραμμένοι είναι 37.000, το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 300.000.

«Αντιλαμβάνεστε πως είναι ανέφικτο, αδύνατον πρακτικά να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε με τους ρυθμούς που απαιτείται και θέλουμε όλον αυτόν τον κόσμο με μέσα και προσωπικό, που αντιστοιχούν σε έναν δήμο 37.000 ανθρώπων», τόνισε.