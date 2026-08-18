Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα -Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα - iefimerida.gr

Οριοθετήθηκε εντός μισής ώρας η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στη Σαλαμίνα.

Το νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν στο σημείο 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα οι οποίοι παραμένουν στην περιοχή για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ