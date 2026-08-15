Φωτιά στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια 35χρονος Ισραηλινός -Φέρεται να ξεκίνησε από ψησταριά - iefimerida.gr

Στη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 35 ετών, υπήκοο Ισραήλ, προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, από την έρευνα του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Ρεθύμνου της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος προέκυψε ότι ο 35χρονος προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια λίγο μετά τις 19:10, κατά τη χρήση ψησταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 4.

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Έτσι, μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, ο 35χρονος συνελήφθη το Σάββατο στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια.

Σχεδόν 300 συλλήψεις από την αρχή του έτους -Έχουν επιβληθεί 716 διοικητικά πρόστιμα

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 15 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 716 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.136.593,21 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 297 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 267 (89,90%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,10%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.