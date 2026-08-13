Φωτιά στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας -Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Πέμπτης λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η φωτιά καίει σε δασική έκταση και κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα για την κατάσβεσή της, έχοντας τη συνδρομή δύο αεροσκαφών, υδροφόρων ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Λίγο μετά τις 15:30 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.