Φωτιά στο Πικέρμι: Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του οδηγού που βρέθηκε απανθρακωμένος σε ΙΧ - iefimerida.gr

Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του οδηγού που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στο Πικέρμι το μεσημέρι της Τρίτης.

Αυτό προκύπτει από τις πρώτες έρευνες των Αρχών στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 15:30, με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο να διαπιστώνουν ότι η φωτιά πιθανότατα ξέσπασε από όχημα το οποίο είχε λαμπαδιάσει και στο εσωτερικό του υπήρχε η απανθρακωμένη σορός ατόμου, στη θέση του οδηγού.

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Εξετάστηκε το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας - Δεν βρέθηκε κάτι στο αυτοκίνητο

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής και επιπλέον πυροσβέστες. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκε και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας, όμως μέσα στο όχημα δεν βρέθηκε κάποιο όπλο, μαχαίρι ή μπιτόνι βενζίνης.

Έτσι, οι Αρχές φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα πώς ο θάνατος του οδηγού πιθανότατα οφείλεται σε παθολογικά αίτια, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με συνέπεια αυτό να τυλιχθεί στις φλόγες, έπειτα από πρόσκρουση.

Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για την ταυτοποίηση της σορού - Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή

Πάντως, η έρευνα συνεχίζεται, με την ταυτοποίηση της σορού να βρίσκεται στο επίκεντρο, και τις Αρχές να αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες από την πινακίδα του αυτοκινήτου.

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Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τον θάνατο του οδηγού.