Εντοπίστηκε νεκρός οδηγός στο Πικέρμι -Οριοθετήθηκε η φωτιά, εξετάζεται αν ξεκίνησε από το αυτοκίνητό του - iefimerida.gr

Ένας νεκρός εντοπίστηκε στο Πικέρμι, στο σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο.

H σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο ανήκει σε άνδρα. Το όχημα ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας, που βρέθηκε απανθρακωμένος, είχε γείρει στο κάθισμα του συνοδηγού.

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Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε η σορός / Φωτογραφία: Intime

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο όχημα δεν υπήρχε κάποιο όπλο, μαχαίρι ή μπιτόνια. Παράλληλα, υπάρχει μαρτυρία ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου μάρσαρε και έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με τις Αρχές να προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο να έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια και στη συνέχεια να βγήκε εκτός δρόμου.

Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις τις Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στο Πικέρκμι

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Γαλλία, που βρίσκονται στη χώρα μας, στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

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Παράλληλα, ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν περιοδικά δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Σπάτων.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.