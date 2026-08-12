Φωτιά στο Πικέρμι: 48χρονος ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στο όχημα -Τι ανέφερε μάρτυρας - iefimerida.gr

Ταυτοποιήθηκε η σορός του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες, σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι Αττικής.



Πρόκειται για 48χρονο ο οποίος οδηγούσε το όχημα της μητέρας του. Κατά πληροφορίες, μάρτυρας ανέφερε ότι φέρεται να τον είδε πεσμένο πάνω στο τιμόνι, ενώ το όχημα βρισκόταν ακόμη σε κίνηση. Το συγκεκριμένο στοιχείο ενισχύει το ενδεχόμενο να υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας ενώ οδηγούσε.



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Πικέρμι: Το ΙΧ ακινητοποιήθηκε σε ξερά χόρτα και από την υπερθέρμανση ξέσπασε φωτιά

Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε πάνω σε ξερά χόρτα με συνέπεια από την υπερθέρμανση του καταλύτη να προκλήθηκε φωτιά.



Αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν στη συνέχεια, ενώ λίγο μετά εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.



Όταν έφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν απανθρακωμένο τον άνδρα εντός του ΙΧ.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στο σημείο 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Σπάτων.