 Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας -Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας -Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά στα Γλυκά Νερά
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν σε φωτιά / Φωτογραφία: Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα, στον Παλαμά Καρδίτσας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 18 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ. Στο σημείο επιχειρούν επίσης έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με στόχο να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της.

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