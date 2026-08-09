Φωτιά στο Μουζάκι: Ανεμοστρόβιλος μέσα στο μέτωπο της πυρκαγιάς -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε την ώρα της πυρκαγιάς στο Μουζάκι Ηλείας.

Συγκεκριμένα η κάμερα του ilialive.gr κατέγραψε ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως δεν παρουσίαζε φλόγες, γεγονός που τον διαφοροποιεί από έναν πυροστρόβιλο.

Η εικόνα αποτυπώνει τις ακραίες και ιδιαίτερα δυναμικές ατμοσφαιρικές συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς.