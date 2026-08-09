Φωτιά στο Μουζάκι: Ανεμοστρόβιλος μέσα στο μέτωπο της πυρκαγιάς -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε την ώρα της πυρκαγιάς στο Μουζάκι Ηλείας.
Συγκεκριμένα η κάμερα του ilialive.gr κατέγραψε ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται μέσα στο μέτωπο της φωτιάς.
Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως δεν παρουσίαζε φλόγες, γεγονός που τον διαφοροποιεί από έναν πυροστρόβιλο.
Η εικόνα αποτυπώνει τις ακραίες και ιδιαίτερα δυναμικές ατμοσφαιρικές συνθήκες που μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο