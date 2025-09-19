 Φωτιά στο Μενίδι: Διασώθηκαν δύο γατάκια από το εργοστάσιο -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr
Φωτιά στο Μενίδι: Διασώθηκαν δύο γατάκια από το εργοστάσιο -Δείτε εικόνες

Διάσωση γατιών στο Μενίδι
Φωτογραφία: iefimerida.gr
Στη διάσωση δύο γατιών που βρίσκονταν στο σημείο της φωτιάς που καίει στο εργοστάσιο ξυλείας στο Μενίδι προχώρησαν οι αρχές.

Τα δύο γατάκια εντοπίστηκαν στο εργοστάσιο και πλέον βρίσκονται στα χέρια Φιλοζωικής, η οποία και θα τα φροντίσει.

Η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ξυλείας συνεχίζεται με επίγεια και εναέρια μέσα.

Φωτογραφίες από τα γατάκια που διασώθηκαν

Φωτογραφία: iefimerida.gr
Φωτογραφία: iefimerida.gr
Φωτογραφία: iefimerida.gr
Φωτογραφία: iefimerida.gr
Φωτογραφία: iefimerida.gr
Φωτογραφία: iefimerida.gr
