 Φωτιά στη Μάνδρα -Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μάνδρα -Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο

Ελικόπτερο
Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιοχώρι Μάνδρας Αττικής.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συμμετέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

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