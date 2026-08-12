Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στον Λουτρόπυργο Αττικής -Εκκενώθηκαν τρεις περιοχές, πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας - iefimerida.gr

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργος.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας.



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Μήνυμα από το 112 για εκκένωση τριών περιοχών

Να σημειωθεί ότι στις 14:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.



Διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της φωτιάς, αποφασίστηκε η διακοπή των κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από το ύψος του 27ου χλμ. Επιπλέον στον Νότιο Παράδρομο της Εθνικής οδού από το ύψος της Αγ. Παρασκευής καθώς και από το ύψος των ναυπηγείων.

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Ακόμη διεκόπη η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας. Κλειστή είναι και η οδός Αχιλλέα Τόλκα και η Εθνική Οδός Μεγάρων - Πέρα χώρας. Τέλος διακοπή κυκλλοφορίας έχουμε στην οδοό Αχ. Τόλκα και Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου

