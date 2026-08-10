Φωτιά στον Κουβαρά: Ρεπόρτερ της ΕΡΤ σώζει χελώνα από τις φλόγες -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μάχη με τη φωτιά δίνουν το πρωί της Δευτέρας (10/8) οι πυροσβέστες στον Κουβαρά, η πυρκαγιά έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκη και δασικές εκτάσεις.

Την ώρα που το πύρινο μέτωπο βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, μια διαφορετική στιγμή κατέγραψε η ζωντανή μετάδοση του ρεπόρτερ του ΕΡΤNews, Σπύρου Δαρσινού.

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Ο δημοσιογράφος βρισκόταν στο μέτωπο της φωτιάς, μεταδίδοντας τις τελευταίες πληροφορίες από τον Κουβαρά, όταν εντόπισε μέσα στα χόρτα μια χελώνα, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου μαίνονταν οι φλόγες.

Ο ρεπόρτερ διέκοψε για λίγο τη μετάδοση και έσκυψε για να πάρει τη χελώνα στα χέρια του, προκειμένου να διαπιστώσει εάν είχε τραυματιστεί.

Το ζώο ήταν ζωντανό, ωστόσο είχε υποστεί εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια του.

Αφού διαπίστωσε ότι η χελώνα ήταν σε θέση να κινηθεί και δεν κινδύνευε άμεσα, συνέχισε τη ζωντανή μετάδοση, κρατώντας την στα χέρια του και ενημερώνοντας για την εξέλιξη της φωτιάς.

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο δημοσιογράφος εντοπίζει το ζώο. «Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων», ακούγεται να λέει.