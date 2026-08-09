Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Κορωπί - Παραμένουν στην περιοχή ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις - iefimerida.gr

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η ﻿φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις

παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν, προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν αναζωπύρωση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις 16:12 εστάλη και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, αλλά ήδη η πυρκαγιά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Φωτιά στο Κορωπί / Πηγή Facebook: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης