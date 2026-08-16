Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Ανδρόγυνο έχασε τη ζωή του στα Περιστέρια από τις φωτιές, εννέα άτομα με εγκαύματα, κάηκαν σπίτια, live οι εξελίξεις - iefimerida.gr

Τραγική εξέλιξη από το διπλό μέτωπο φωτιάς που καίει στη Σαλαμίνα, σε Περιστέρια και Σελήνια.

Συγκεκριμένα, δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Περιστέρια Σαλαμίνας επί της οδού Ανδρομάχης, όπου πλησίον της ξεκίνησε η πυρκαγιά.

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Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις με τις φωτιές στη Σαλαμίνα:

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Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας.

Στις 14:55 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στις 15:05 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.

Στις 15:18 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

Στις 15:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

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Στις 15:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Δεη Χαλιώτη και Περάνη με κατεύθυνση προς Αιάντειο.

Στις 15:35 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Αιάντειο.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

«Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν καεί σπίτια», είπε ο δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος στο ERTnews.

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Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική:

Ο καπνός φαίνεται από τη νοτιοανατολική Αττική:

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To δεύτερο μέτωπο φωτιάς στο νησί: