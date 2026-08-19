 Φωτιά στο Κερασοχώρι Αγράφων -Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Κερασοχώρι Αγράφων -Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυροσβεστικό ελικόπτερο
Πυροσβεστικό ελικόπτερο / Φωτογραφία αρχείου EUROKINISSI: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Αγράφων.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων τμημάτων και τριών οχημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Προς το παρόν, δεν απειλούνται κατοικίες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

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