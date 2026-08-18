Φωτιά στα Καλάβρυτα -Εκδηλώθηκε μετά από έντονη κεραυνική δραστηριότητα - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε δασική έκταση στους Ρωγούς Καλαβρύτων.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 18:30 και στην περιοχή έσπευσαν 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει ένα ελικόπτερο, ενώ στην ευρύτερη περιοχή καταγράφεται κεραυνική δραστηριότητα.
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