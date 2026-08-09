Φωτιά στην Ηλεία: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς στο Μουζάκι - Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες - iefimerida.gr

Καλύτερη χαρακτηρίζεται η εικόνα της ﻿φωτιάς στην περιοχή Μουζάκι σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκο Κοροβέση.

Ο ίδιος μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόσθεσε, ότι «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν τουλάχιστον εννέα εναέρια πυροσβεστικά μέσα βοηθώντας σημαντικά στο έργο της κατάσβεσης, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις».

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«Προς το παρόν δεν κινδυνεύει το χωριό Μουζάκι, καθώς το μέτωπο της φωτιάς δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή», σημείωσε ο κ. Κοροβέσης ο οποίος πρόσθεσε ότι στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν τουλάχιστον 14 μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Αντιπυρικές ζώνες με μηχανήματα έργου

Η πυροσβεστική δημιουργεί αντιπυρικές ζώνες με μηχανήματα έργου, σε μια προσπάθεια να ανακόψει το πύρινο μέτωπο.

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Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που καιεί σε πυκνό δάσος.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως στην περιοχή δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν το απόγευμα καθώς στην περιοχή επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα εκ των οποίων τα πέντε από την Τσεχία.

Νωρίτερα, μέχρι να πέσει το φως, επιχειρούσαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Πύργου.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:00.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.