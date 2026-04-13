Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική στην Κρήτη τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, καθώς ξέσπασε φωτιά σε χώρο όπου σταθμεύουν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα σε οικόπεδο επί της E.O Ηρακλείου - Μοιρών. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον χώρο στάθμευσης, όπου βρίσκονταν πολλά Ι.Χ., με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 18 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά. Η επιχείρηση μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο κράτησε αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός.

Την προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής.