Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερρών - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης λόγω φωτιάς που ξέσπασε στις Σέρρες.

Ειδικότερα, η φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 20:00.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.