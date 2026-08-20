 Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερρών - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερρών

πυροσβεστικό
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής / Φωτογραφία αρχείου: Intime
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης λόγω φωτιάς που ξέσπασε στις Σέρρες.

Ειδικότερα, η φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 20:00.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ οχήματα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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