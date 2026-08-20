Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα Σερρών - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης λόγω φωτιάς που ξέσπασε στις Σέρρες.
Ειδικότερα, η φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο λίγο μετά τις 20:00.
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν και επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και οκτώ οχήματα.
Στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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