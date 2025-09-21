 Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής

Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής
Φωτιά στη Νέα Πέραμο Αττικής/Φωτογραφία: Facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21.00 σε ξερά χόρτα μεταξύ της περιοχής Λουτρόπυργος και Νεράκι στην Νέα Πέραμο ενώ κοντά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Νεράκι της Νέας Περάμου, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

