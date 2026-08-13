Φωτιά στη Χαλκιδική: Πυροσβέστης έπεσε από σκάλα σε σκεπή σπιτιού [βίντεο] - iefimerida.gr

Μεγάλη είναι η μάχη που δίνουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες στη Χαλκιδική, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στη Σίβηρη.

Στην τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουν καταγραφεί δύο τραυματισμοί πυροσβεστών, με τον έναν να αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου με κάκωση στο πόδι.

Πυροσβέστης έπεσε από σκάλα, ανεβαίνοντας σε σκεπή σπιτιού

Η κάμερα του Open κατέγραψε ένα ατύχημα που είχε πυροσβέστης στην προσπάθειά του να περιορίσει τις φλόγες και να προστατεύσει σπίτι.

Ειδικότερα, προσπάθησε να ανέβει στη σκεπή του σπιτιού, χρησιμοποιώντας σκάλα, όμως τα κεραμίδια υποχώρησαν, με συνέπεια να πέσει.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που ακολουθεί, ο πυροσβέστης σηκώθηκε αμέσως, ενώ ο συνάδελφός του σπεύδει για να τον βοηθήσει.

Δείτε το βίντεο με την πτώση του πυροσβέστη από σκάλα