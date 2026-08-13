Φωτιά στη Χαλκιδική: Καταγγελία για επίθεση στο συνεργείο του Mega -«Έσπασαν το μικρόφωνο και το κινητό μου», λέει δημοσιογράφος - iefimerida.gr

Επίθεση από ομάδα ατόμων φαίνεται πώς δέχτηκε το συνεργείο του Mega που βρέθηκε στην Χαλκιδική για να καλύψει τις εξελίξεις στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Σίβηρη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της έσπασαν το κινητό και το μικρόφωνο του τηλεοπτικού σταθμού, ενώ προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο και με την κάμερα.

«Σπάσανε το μικρόφωνο του MEGA, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα. Μπήκε μπροστά ο cameraman, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη. (…) Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσηδόν. Φωνάξαμε την Αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας».