 Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής

Πυροσβεστικό σε φωτιά στο Ξυλόκαστρο
Πυροσβεστικά οχήματα / Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Οι δυνάμεις ωστόσο ενισχύθηκαν καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα.

Πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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