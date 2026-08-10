Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλείας.



Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Οι δυνάμεις ωστόσο ενισχύθηκαν καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα.

Πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.