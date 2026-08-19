Φωτιά σε εργοστάσιο στη Λάρισα: Στο τραπέζι το σενάριο εμπρησμού, τι «έπιασαν» οι κάμερες - iefimerida.gr

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τα αίτια της μεγάλης φωτιάς που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής εγκατάστασης στη Νίκαια Λάρισας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από εμπρησμό.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του εργοστασίου, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στις κάμερες φέρεται να έχει καταγραφεί ένα άτομο να κινείται ύποπτα στον χώρο της βιομηχανικής εγκατάστασης λίγο πριν από την εκδήλωση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, το πρόσωπο αυτό φέρεται να μπήκε στο εργοστάσιο από είσοδο που χρησιμοποιείται από το προσωπικό και να παρέμεινε στις εγκαταστάσεις για 30 λεπτά.

Το γεγονός ότι η παρουσία του καταγράφεται χρονικά λίγο πριν από την εμφάνιση των πρώτων φλογών έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Αρχών, οι οποίες προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση με την πυρκαγιά.

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Η φωτιά ξέσπασε ενώ το εργοστάσιο ήταν κλειστό

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, σε εγκαταστάσεις εργοστασίου, στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας - Αθηνών.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχει το ότι η μονάδα δεν λειτουργούσε εκείνη την ημέρα. Το εργοστάσιο είχε σταματήσει τη λειτουργία του από την Παρασκευή 14 Αυγούστου, λόγω του Δεκαπενταύγουστου, και δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στους χώρους παραγωγής όταν ξέσπασε η φωτιά.

Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις, λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στις εγκαταστάσεις, ενώ πυκνό μαύρο νέφος καπνού ήταν ορατό σε μεγάλο μέρος της Λάρισας.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή 40 πυροσβεστών, επτά υδροφόρων και επτά βοηθητικών οχημάτων.

Από τη φωτιά υπέστη σοβαρές ζημιές περίπου το ένα τέταρτο της βιομηχανικής μονάδας, ενώ την επόμενη ημέρα οι εικόνες από το εσωτερικό της εγκατάστασης αποκάλυψαν καμένα υλικά και παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές.

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Λόγω του πυκνού καπνού είχε ενεργοποιηθεί και το 112, με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατούν πόρτες και παράθυρα κλειστά.