 Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού - iefimerida.gr
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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, δύο άτομα στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην πάροδο Νικολάου Μουσχοντή, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα βραχιονοφόρο, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Στο διαμέρισμα βρίσκονταν μία 78χρονη γυναίκα και η 52χρονη κόρη της. Η ηλικιωμένη κατάφερε να βγει μόνη της από το φλεγόμενο σπίτι.

Η 52χρονη, όμως, φέρεται να υπέστη κρίση πανικού και αρνούνταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Τελικά, ένας αστυνομικός και δύο πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι και κατάφεραν να την απομακρύνουν με ασφάλεια.

Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», καθώς είχαν εισπνεύσει καπνό.

Τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και διερευνώνται.

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