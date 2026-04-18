Φωτιά με δύο νεκρούς σε διαμέρισμα στον Κολωνό - iefimerida.gr

Σε τραγωδία με δύο νεκρούς εξελίχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Κολωνό.

Η πυργαγιά ξέσπασε στο 3ο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Αργους 91. Αμέσως έλαβε διαστάσεις και το διαμέρισμα καιγόταν από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, όπως φαίνεται άλλωστε και στο βίντεο που αποκαλύπτει το iefimerida.gr.



Οι πυροσοβέστες που έφτασαν στο σημείο πρόλαβαν και έβγαλαν μία γυναίκα και στη συνέχεια περιόρισαν τις φλόγες ώστε να μην απειληθούν γειτονικά σπίτια. Οι συνθήκες και τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς βρίσκονται υπο διερεύνηση από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Βίντεο από τη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κολωνό