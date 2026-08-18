Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στις γραμμές του Προαστιακού, διακόπηκαν τα δρομολόγια - iefimerida.gr

Φωτιά ξέσπασε πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων.

Όπως ενημερώνει η Hellenic Train, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 07:55 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Ο λόγος είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1304 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1305 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία της Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

Λόγω του συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.