 Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πάου Νοτίου Πηλίου -Σηκώθηκαν 4 εναέρια, εστάλη 112 για ετοιμότητα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πάου Νοτίου Πηλίου -Σηκώθηκαν 4 εναέρια, εστάλη 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στο Πάου Νοτίου Πηλίου
Φωτιά στην παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην Πάου Νοτίου Πηλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 20:00 με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προχωρούν στην οριοθέτησή της λίγο πριν τις 20:50.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα. Παράλληλα, ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στις 20:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

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Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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