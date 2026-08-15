Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης - iefimerida.gr

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:45.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Νέας Μηχανιώνας.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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