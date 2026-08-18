 Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου

Πυροσβεστικό σε φωτιά στο Ξυλόκαστρο
Πυροσβεστικά οχήματα / Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Φωτιάεκδηλώθηκε, λίγο πριν τις 14.00, σε φυτικά υπολείμματα σιτοκαλαμιών στην ευρύτερη περιοχή των Κομάρων του Έβρου.

Βάσει των στοιχείων του Πυροσβεστικού Σώματος για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην περιοχή στην οποία καίει η έρπουσα φωτιά εναλλάσσονται καλλιέργειες και δρυοδάσος φέρεται ότι έχουν καεί περί τα τέσσερα στρέμματα δασικής έκτασης

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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