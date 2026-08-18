Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Έβρου - iefimerida.gr

Φωτιάεκδηλώθηκε, λίγο πριν τις 14.00, σε φυτικά υπολείμματα σιτοκαλαμιών στην ευρύτερη περιοχή των Κομάρων του Έβρου.

Βάσει των στοιχείων του Πυροσβεστικού Σώματος για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην περιοχή στην οποία καίει η έρπουσα φωτιά εναλλάσσονται καλλιέργειες και δρυοδάσος φέρεται ότι έχουν καεί περί τα τέσσερα στρέμματα δασικής έκτασης

ΑΠΕ-ΜΠΕ